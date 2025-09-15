الرئيس الإيراني: لا دولة عربية أو إسلامية في مأمن من هجمات إسرائيل

شفق نيوز – الدوحة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، اليوم الأثنين، إن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة أن "الهجوم الإسرائيلي كان إرهاباً سافراً ينتهك كل الأعراف الدولية، ويأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي نفذها الكيان الصهيوني هذا العام ضد دول عربية وإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون الدولي بفضل ما وصفه بـ"الغطاء الغربي"، داعياً إلى مساءلة قادة الكيان وتوحيد الصفوف في مواجهته.

وأكد أن "ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هجمات إسرائيل"، معتبراً أن الهجوم على الدوحة "عمل استفزازي تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وبدأت، اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.