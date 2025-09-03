الرئيس الإيراني في نيويورك الأسبوع المقبل

شفق نيوز- واشنطن

يجري الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، زيارة إلى نيويورك الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى بعد الهجوم الأمريكي على منشآت النووية الإيرانية.

وذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، أنه "سيرافق بزشکیان في هذه الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي"، مشيرة إلى أن "الزيارة ستكون فرصة لإجراء مباحثات مباشرة مع قادة الدول الأوروبية الثلاث (E3) بشأن آلية الزناد (العقوبات) والملف النووي الإيراني".

وتتزامن زيارة بزشکیان إلى نيويورك مع تصعيد غير مسبوق في الملف النووي، إذ أعلنت الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) تفعيل آلية الزناد بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تراها طهران "مسيسة".

وبحسب الآلية، فإن العقوبات يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أقل من 30 يوما مع انقضاء قرار مجلس الأمن رقم 2231.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه، نيويورك انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة بدءاً من 9 أيلول سبتمبر الجاري.

يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أجرى زيارة العام الماضي إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول زيارة ومشاركة له منذ انتخابه رئيساً لإيران في تموز 2024.