الرئيس الإيراني: سنقود المنطقة إلى السلام

شفق نيوز- طهران

طرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، مبادرة لتشكيل نظام أمني إقليمي، وإنشاء "مجلس إسلامي" يضم دول المنطقة بهدف تعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار.

وقال بزشكيان، في تصريحات صحفية، إن بلاده تقترح "إيجاد نظام أمني وتشكيل مجلس إسلامي بين دول المنطقة"، مؤكداً أن طهران تسعى مع الدول الإقليمية إلى تحقيق التنمية والسلام".

وأضاف أن هذا المجلس المقترح يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين الدول، مشدداً على أن إيران “لا تسعى لإثارة الفوضى أو التدخل في الشؤون الداخلية”.

وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الإيراني، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم" وزعزعة استقرار المنطقة، معتبراً أن "العدو يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يرتكب الفظائع".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "تدافع عن البلاد بحزم”، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني “لم يغادر الساحات خلال الحرب".

وتطرق بزشكيان، إلى تصريحات ترمب بشأن التجمعات الشعبية في إيران، داعياً إلى إرسال صحفيين للتحقق من "واقعيتها"، على حد تعبيره.