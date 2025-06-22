شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأحد، إن بلاده لا تسعى للحرب، وبينما أكد الصمود "حتى النهاية"، توعد العدو بـ"الندم" على هجماته.

وذكر بزشكيان في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، "لا نسعى للحرب بل نسعى إلى الأمن والسلام وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر".

وأكد الرئيس الإيراني: "سنصمد حتى النهاية وسنجعل العدو يندم وسنصنع مستقبلا مشرقا للمنطقة مع الدول الإسلامية الشقيقة".

هذا وكان بزشكيان اعتبر أن "أمريكا لاحظت عجز إسرائيل فاضطرت للتدخل".

وقال بزشكيان، في تصرحيات نقلتها وكالة إيرنا الإيرانية، إن "العدوان يظهر أن أمريكا هي سبب الأعمال العدائية التي يقوم بها النظام الصهيوني ضدنا".

وفجر اليوم الأحد، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صباح الأحد عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.