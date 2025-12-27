الرئيس الإيراني: بلادنا في حرب شاملة مع ثلاث قوى

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، أن بلاده تخوض حرباً شاملة مع أميركا وإسرائيل ودول أوروبية، "فهم لا يريدون لبلدنا أن يقف على قدميه"، على حد تعبيره.

وأوضح بزشكيان خلال مقابلة مع موقع "الإمام الخامنئي" أن "هذا الموقف العدائي ليس جديداً، بل تصاعد خلال العدوان الأخير على إيران"، مؤكداً أن بلاده تتجاوز العقوبات والضغوط "بقوة"، لافتاً إلى أن "وحدة الشعب هي أساس الصمود".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية باتت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان، رغم المشاكل والقيود المفروضة على البلاد".

وحذر بزشكيان من "أي عدوان جديد على إيران"، مؤكداً أنه "إذا اعتدوا علينا مرة أخرى، سيتلقون رداً أقسى، ووحدة المجتمع الإيراني ستحبط مؤامرات الأعداء بأكملها".