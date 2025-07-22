الرئيس الإيراني: القنبلة النووية ليست في عقيدتنا

شفق نيوز- طهران

نفى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء بشكل قاطع، الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن تصنيع قنبلة نووية، واصفاً إياها بأنها "مجرد كذبة"، فيما أكد أن صنعها لم يكن يوماً ضمن "عقيدة طهران" أو أهدافها الاستراتيجية.

وفي خطاب شديد اللهجة، تساءل بزشكيان قائلاً: "ألم تزعموا أن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية؟ فلماذا إذًا استهدفتم المدنيين في هجماتكم؟".

وأكد الرئيس الإيراني أن هذه المزاعم "مجرد أكاذيب"، مضيفاً: "لن نصنع القنبلة النووية، ولم تكن يوماً ضمن عقيدتنا أو أهدافنا الاستراتيجية".

في سياق قريب، اتهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إسرائيل بممارسة "سياسات اغتيال ممنهجة" في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تل أبيب "صنعت كياناً يهاجم من يشاء ويغتال من يشاء، وقتما يشاء"، على حدّ تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، والاتهامات الغربية والإسرائيلية المتكررة لإيران بالسعي لامتلاك برنامج نووي ذي طابع عسكري، وهي مزاعم تنفيها طهران باستمرار.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ هجوماً في حزيران/ يونيو الماضي استهدف منشآت عسكرية ومراكز أبحاث داخل الأراضي الإيرانية، أسفر عن مقتل عدد من العلماء والضباط، بحسب مصادر رسمية.

واعتبرت طهران الهجوم انتهاكاً صارخاً لسيادتها فيما قامت بالرد عبر سلسلة من الهجمات الصاروخية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن إيران قدّمت في الحرب الأخيرة 1062 قتيلاً، بينهم 102 امرأة، و38 طفلاً، و34 تلميذاً، و5 معلمين، و5 ممرضين، و7 منقذين.