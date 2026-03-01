الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي "إعلان حرب" و"الثأر حق مشروع"

شفق نيوز– طهران

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي يمثل "إعلان حرب صريح" على المسلمين الشيعة، مؤكداً أن بلاده ترى أن "الثأر والانتقام من منفذي وآمري هذه الجريمة واجب وحق مشروع".

وقال في بيان، أن اغتيال خامنئي يُعد "إعلان حرب صريحاً ضد المسلمين، ولا سيما الشيعة في أنحاء العالم"، على حد تعبيره.

وأضاف أن إيران، خلال سنوات قيادة خامنئي، واصلت "النهج" الذي أرساه مؤسس الجمهورية الإسلامية، معتبراً أن اسمه "خُلّد في سجل التاريخ" بسبب ما وصفه بـ"الصمود والثبات في مواجهة الظلم".

وأكد بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية "ستبذل كل طاقتها لتحقيق واجب الثأر"، مشدداً على عزمه مواصلة المسار الذي انتهجه خامنئي، وداعياً إلى تعزيز الوحدة والتلاحم الداخلي في هذه المرحلة.