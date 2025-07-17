الرئيس الإيراني اضطر لاستقلال سيارة أجرة بعد تعبئة سيارته بوقود مغشوش

شفق نيوز- طهران

ترجمة خاصة

كشف مصطفى مولوي، المفتش الخاص لرئيس الجمهورية الإيرانية، عن حادثة غير مسبوقة طالت موكب الرئيس أثناء توجهه إلى مدينة تبريز، بعد تعبئة سياراته الرسمية بوقود مغشوش بالماء من إحدى محطات الوقود على الطريق بين قزوين وتاكستان.

وخلال اجتماع موسع عقده مولوي مؤخراً مع أمناء الأحزاب والنشطاء السياسيين في محافظة قزوين، أوضح أن الرئيس كان قد غادر طهران برفقة حراسه في ثلاث مركبات، وقاموا بتعبئة الوقود من إحدى المجمعات قبل مخرج طريق رشت السريع.

وأضاف: "قبل الوصول إلى تاكستان، تعطلت السيارات الثلاث بشكل مفاجئ، وبعد التحقيق تبين أن محطة الوقود كانت تبيع بنزيناً مغشوشاً بالماء، وهي ليست المرة الأولى التي تسجل فيها هذه المخالفة".

وأشار مولوي إلى أن الرئيس لم يتواصل مع المحافظ أو الجهات الرسمية في حينها، بل استقل سيارة أجرة وتابع رحلته إلى تبريز، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول تدني جودة الوقود في بعض المحطات.

كما كشف أن شركة توزيع المشتقات النفطية كانت على علم بالمخالفات السابقة لتلك المحطة، وقد وردت بحقها شكاوى سابقة.