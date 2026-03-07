الرئيس الإماراتي: نحن في حرب وهذه رسالتي للعدو

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان (أ ف ب)

شفق نيوز- أبو ظبي

قال الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، يوم السبت، إن بلاده "في فترة حرب"، فيما وجه رسالة إلى "عدو الإمارات".

وذكر بن زايد في تصريحات لتلفزيون أبو ظبي: "رسالة إلى عدو الإمارات، الإمارات جميلة وقدوة لكن أقولهم لا تغشكم الإمارات، جلدها غليظ ولحمها مر، ونقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا والمقيمين عندنا".

وأضاف: "الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف وهذا الظن فيهم، أما المقيمون فهم ضيوفنا وأهلنا مواقفهم تشرف، يعذروننا إذا ظهر قصور منا، لكن نحن في فترة حرب.. أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا".

وجاءت تصريحات بن زايد، خلال زيارته للمصابين في المستشفى، قائلاً إن المصابين 5 مدنيين بينهم 2 إماراتيين وهندي وإيراني وسوداني، مؤكداً أنهم "أمانة في رقبتنا".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت السبت، رصد الدفاعات الجوية 16 صاروخاً باليستياً تم تدمير 15 صاروخاً باليستياً منها فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر، في حين تم رصد 121 طائرة مسيرة وتم اعتراض 119 طائرة منها بينما سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاستهداف الإيراني تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة، بحسب الوزارة.

وأضافت، كما تم أيضاً رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية واعتراض 1229 منها، فيما وقعت 76 مسيرة داخل أراضي الدولة في حين تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الهجمات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.