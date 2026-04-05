الرئيس اللبناني يعلن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية: نحو 6 آلاف قتيل وجريح

شفق نيوز - بيروت

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، يوم الأحد، مقتل 1400 شخص واصابة 4 آلاف آخرين بجروح، ونزوح مليون و200 ألف فضلاً عن تدمير آلاف المنازل في البلاد منذ بدء المعارك بين حزب الله وإسرائيل.

وندد الرئيس عون في مؤتمر صحفي عقده في بيروت بمناسبة عيد "القيامة"، بشدة بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية على المدنيين، متهماً تل أبيب بأنها "لا تحترم القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وأضاف أن "إسرائيل تريد أن تفعل في جنوب لبنان ما فعلته في غزة"، مؤكداً أن "واجب" السلطات في البلاد منع تكرار تلك "المأساة".

كما أعتبر عون السلم الأهلي في لبنان "خطا أحمر "، واصفاً إثارة النعرات الطائفية في البلاد بأنها تخدم إسرائيل، مشدداً على أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية جاهزة للتعامل مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي".