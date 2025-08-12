الرئيس اللبناني يتوعد الفاسدين: كل المحرمات سقطت ولا حصانة لأحد

شفق نيوز- بيروت

حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، مساء اليوم الثلاثاء، من أن حملة محاربة الفساد المالي والإداري من دون استثناء، مؤكداً أن كل "المحرمات سقطت" ولا حصانة لأحد.

وقال عون في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية، إن بلاده تعمل على "بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة، وفيما يتعلق بمحاربة الفساد فلا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق والقرار اتخذ".

وأشار إلى أن العمل جارٍ على الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى محاربة الفساد، وتوطيد استقلالية القضاء، والإصلاح المصرفي، ورفع السرية المصرفية.

ولفت إلى أن "التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه إلا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا، والاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وأضر بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره".

وأضاف عون "لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار"، داعياً إلى "عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهنًا والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجددت خلال الأشهر الماضية".