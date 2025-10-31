الرئيس اللبناني: مستعدون للتفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

شفق نيوز- بيروت

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الجمعة، عن استعداد بلاده للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.

وقال عون خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن "أي حوار لا يمكن أن يكون من طرف واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهو ما لم يتحقق بعد"، مضيفاً أن "شكل التفاوض وموعده ومكانه سيتم تحديده لاحقا".

وتابع الرئيس اللبناني أن "خيار التفاوض يأتي بهدف استعادة الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، إلا أن الطرف الآخر لم يبد تجاوبا، بل استمر في الاعتداءات على لبنان، في جنوب البلاد والبقاع، مع ارتفاع منسوب التصعيد".

وفي هذا السياق، طلب عون من المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط لضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه".

وشدد الرئيس على أن "عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لوقف الاعتداءات يعكس أن الخيار العدواني ما زال خيارها الأول، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار".

من جانب آخر، قال عون إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب نهر الليطاني، إلى جانب مهامه الوطنية الأخرى، مرحبا بأي دعم يقدم له لتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدوره في حفظ السيادة وسلامة الوطن.

وأوضح أن عدد عناصر الجيش في الجنوب سترتفع قبل نهاية العام إلى 10 آلاف جندي، مع استمرار التعاون مع القوات الدولية العاملة في المنطقة.