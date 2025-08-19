الرئيس اللبناني: متمسكون ببقاء "اليونيفيل" لحين تنفيذ قرار 1701

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الثلاثاء، تمسك بلاده ببقاء قوات "اليونيفيل" الدولية في الجنوب حتى تنفيذ القرار 1701.

وأشار عون، خلال لقائه قائد "اليونيفيل"، اللواء ديوداتو أباغنارا، إلى أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

وتسير قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، التي تأسّست عام 1978، دوريات على الحدود الجنوبية للبنان، حيث يتمّ تجديد تفويض العملية سنوياً.

ووفقاً لما يتداول في وسائل الإعلام، فإن إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل.