الرئيس اللبناني: إسرائيل لن تحصل على الأمن عبر تدمير القرى الحدودية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الأربعاء، ان إسرائيل إذا اعتقدت أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية بإمكانها الحصول على الأمن فهي مخطئة.

وقال عون في كلمة له، إن اسرائيل جربت هذا التصرف من قبل ولم يؤد ذلك إلى نتيجة.

وأضاف: نبذل كل جهد ممكن للوصول إلى حل للوضع الراهن بعيداً عن العنف والدماء وهذا الحل يتحقق بالمفاوضات.

وأوضح الرئيس اللبناني: كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة في كل خطوة اتخذتها فيما يتعلق بالمفاوضات.

وتابع ان صعوبات كثيرة تعترض لبنان لتحقيق الاستقرار، ونعمل قدر المستطاع للتخفيف من تبعات الاعتداءات العسكرية على البلاد.

وطالب الرئيس اللبناني، إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل أولا قبل الانتقال إلى المفاوضات.

واشار الى ان نحن في انتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات.

وختم عون بالقول: دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية دعمت خيارنا بالمفاوضات وهناك إجماع على مستوى الشعب اللبناني.

وتصاعد الخلاف داخل لبنان مؤخراً بين الدولة وحزب الله، حول التفاوض المباشر مع اسرائيل، حيث يرفض الحزب المسار السياسي ويتمسك بالمواجهة بينما تدفع الحكومة نحو انهاء الحرب وسط تهديدات اسرائيلية بتوسيع التصعيد.