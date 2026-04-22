الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر ولن نسمح بتهديد الاستقرار

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشدداً على رفض أي محاولات لعرقلة الإجراءات الأمنية أو الإخلال بالأمن في البلاد.

وقال عون، في كلمة له خلال استقباله وفد سياسي، إن "السلم الأهلي خط أحمر في هذه المرحلة من تاريخ لبنان"، مؤكداً أنه "من غير المسموح لأي طرف عرقلة تنفيذ الإجراءات الأمنية أو الإساءة إلى الاستقرار الأمني".

وأشار إلى أن الاتصالات لا تزال جارية لتمديد وقف إطلاق النار، متعهداً بعدم ادخار أي جهد لإنهاء ما وصفها بالأوضاع الشاذة في البلاد.

وأوضح أن المفاوضات تتركز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحقيق الانسحاب، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش.

ولفت إلى أن السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ستطرح خلال هذه المباحثات مسألة وقف عمليات الهدم في البلدات الجنوبية.