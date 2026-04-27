الرئيس اللبناني: التفاوض المباشر مع إسرائيل هدفه إنهاء الحرب لا الخضوع

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الاثنين، أن الهدف من التفاوض المباشر مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه من جر لبنان إلى الحرب هو من يرتكب "الخيانة"، في إشارة ضمنية إلى حزب الله الذي وصف التفاوض المباشر بـ"الخطيئة".

وخلال استقباله وفداً من منطقة حاصبيا في جنوب لبنان، قال عون وفق الرئاسة: "هدفي هو الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاقية الهدنة" التي وقعها البلدان عام 1949"، متسائلاً "هل اتفاقية الهدنة كانت ذلاً؟ أؤكد لكم أنني لن أقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل".

وأوضح عون رداً على اتهامات حزب الله من دون أن يسميه: "من جرنا إلى الحرب في لبنان يحاسبنا اليوم لأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني، وسؤالي لهم هو هل عندما ذهبتم إلى الحرب، هل حظيتم أولاً بالإجماع الوطني؟"، مضيفاً "ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقاً لمصالح خارجية".

وجاءت تصريحات عون بعد أن شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين، حملة على السلطات اللبنانية، واتهمها بالتنازل لإسرائيل، معلناً رفض الحزب للتفاوض المباشر.

ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ قصف جوي ومدفعي خصوصاً على جنوب لبنان وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في العديد من البلدات الحدودية، حيث أعلنت إقامة "خط أصفر" يفصل عشرات القرى عن بقية الأراضي اللبنانية.

ومنذ بدء الهدنة، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 36 شخصاً على الأقل، قتل 14 منهم الأحد، وفقاً لحصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات وزارة الصحة.

وقتل 2509 أشخاص وأصيب 7755 على الأقل في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية، منذ بدء الحرب في الثاني من آذار/ مارس، وفق وزارة الصحة.