الرئيس الفلسطيني مرحّباً بإعلان وقف الحرب في غزة: نأمل بإنهاء الاحتلال

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وأعرب عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن أمله بأن تكون هذه الجهود مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الرئيس الفلسطيني "نأمل أن يثمر الاتفاق في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد محمود عباس بالجهود "الكبيرة" التي بذلها الرئيس ترمب وجميع الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري للاتفاق والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

وجدد عباس التأكيد على أن "السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، بواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".