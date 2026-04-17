ماكرون "قلق" من هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان ويدعو لضبط النفس

شفق نيوز - باريس

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي تم التوصل إليه برعاية دولية، مبدياً في الوقت ذاته "قلقه" من احتمال تقويض التهدئة جراء استمرار الخروقات العسكرية.

وحثَّ ماكرون في تصريحات صحفية، اطراف النزاع إلى ضمان سلامة المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل السيادة اللبنانية ووقف الحرب، وتخلي حزب الله عن اسلحته.