الرئيس الصيني يلتقي نظيره الإيراني في بكين

شفق نيوز- الصين

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش خلال قمة شنغهاي.

وأشاد بزشيكان بحسب "رويترز"، بـ"دور الصين في تحقيق السلام والأمن في المنطقة"، مؤكدا أنه "يمكن أن يكون لها دور أكثر وضوحا وتأثيرا".

ويتواجد برشيكان في الصين لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون 2025 إلى جانب فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.