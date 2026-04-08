الرئيس الايراني يعلق على وقف إطلاق النار: سنبقى متحدين

شفق نيوز- طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاربعاء، إن بلاده ستبقى "متحدة" في مختلف المسارات، عقب إعلان وقف إطلاق النار، معتبراً أن الاتفاق جاء نتيجة "تضحيات" وحضور الشعب.

وكتب بزشكيان في تغريدة: "سنبقى إلى جانب بعضنا البعض"، مضيفاً أن "وقف إطلاق النار، مع قبول المبادئ العامة التي كانت إيران تطالب بها، هو ثمرة دم قائدنا خامنئي الكبير، ونتيجة حضور جميع الشعب في الساحة".

وأضاف أن "من اليوم أيضاً سنبقى إلى جانب بعضنا البعض؛ سواء في ميدان الدبلوماسية، أو في ميدان الدفاع، أو في ساحة الشارع، أو في مجال تقديم الخدمات".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن ما وصفه بـ"النصر" في المواجهة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار جاء بعد قبول واشنطن مبادئ عامة تتضمن عدم الاعتداء، ورفع العقوبات، والانسحاب العسكري، إلى جانب استمرار النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الخطوة مرتبطة بمحادثات إقليمية ومقترح إيراني من عشر نقاط يشكل أساساً للتفاوض نحو اتفاق أوسع.

كما قال ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة حققت "انتصارا كاملا وشاملا" بعد الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

وكتب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن هذا اليوم يعد "يوما عظيما من أجل السلام العالمي"، مشيرا إلى أن إيران ترغب في تحقيق ذلك.