الرئاسة الإيرانية تبلغ البنك المركزي بحذف 4 أصفار من العملة الوطنية

شفق نيوز- طهران

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، عن تبليغ قانون تعديل البند (ألف) من المادة (58) في قانون البنك المركزي الإيراني، والذي يمهد لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، إلى البنك المركزي الإيراني للشروع في تنفيذه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الرئيس مسعود بزشکيان فعّل القانون استنادا إلى المادة 123 من الدستور، بعد أن صوت عليه مجلس الشورى الإسلامي في 11 آبان 1404، وأقره مجلس صيانة الدستور في 14 من الشهر ذاته، فيما صادق عليه مجمع تشخيص مصلحة النظام أيضا.

وبموجب التعديل الجديد، يتولى البنك المركزي تحديد وإعلان الوحدة النقدية الرسمية - الريال- وفق "النظام النقدي الحاكم"، إلى جانب مسؤوليته عن تحديد أسعار الصرف مع مراعاة الالتزامات المالية للدولة وحجم الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد مجلس صيانة الدستور أن التعديل لا يتعارض مع الشرع أو الدستور، ما يمهد للبدء رسميا بخطوة حذف أربعة أصفار من العملة ضمن حزمة إصلاحات نقدية واقتصادية أوسع.

وصوّت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، في الخامس من تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك لحذف 4 أصفار من العملة، بحيث يتحول كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية.

وتهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية والتخفيف من آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

وتعود مناقشات حذف الأصفار من العملة الإيرانية إلى أكثر من عقد، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الريال بشكل ملحوظ نتيجة العقوبات الاقتصادية وتقلبات سوق الصرف الأجنبي.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى دراسة خطط لإعادة هيكلة النظام النقدي وتبسيط التعاملات المالية.

وكانت الحكومة السابقة قد طرحت مشروع "التومان الجديد" الذي يعادل 10,000 ريـال، لكن الخطة لم تنفذ بالكامل. ويتوقع أن يسهم حذف الأصفار في تسهيل المعاملات، وتقليل حجم الأرقام المحاسبية، وتحسين المظهر العام للعملة، من دون أن يمثل ذلك حلا مباشرا للتضخم ما لم ترافقه إصلاحات اقتصادية أعمق.

وبإقرار التعديل الأخير، تكون الجهات التشريعية والرقابية في إيران قد أطلقت المرحلة التنفيذية الفعلية لهذا التغيير النقدي، بانتظار إعلان البنك المركزي التفاصيل الكاملة لآليات التطبيق والجداول الزمنية لذلك