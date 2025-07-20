الرئاسة الروحية للدروز تطالب بتوفير الاتصالات والانترنت تمهيدا للإفراج عن الموقوفين

شفق نيوز- دمشق

طالبت الرئاسة الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، يوم الاحد، بوقف الهجمات العسكرية وتوفير خدمات الانترنت والاتصالات بشكل عاجل تمهيدا للإفراج عن الموقوفين.

وقال الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية، وبعد المجازر المروّعة التي ارتُكبت بحقّ المدنيين الأبرياء، نكرر ونطالب بالوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية وسحب جميع القوات التابعة لحكومة دمشق، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط الجبل وكافة بلداته وقراه".

وأضاف "ونطالب بتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد للتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين وضمان نجاح العملية بضمانه الدول الراعيه للاتفاق".

وتابع "نهيب بابنائنا على امتداد السويداء بالتعاون والتحلي باقصى درجات المسؤولية لانجاح هذا الامر، على ان يتم الامر اليوم بحلول الساعه 6:00 مساء، في ساحة قرية ام الزيتون".

وبدأت قوافل المساعدات الإنسانية بالدخول إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد، تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري، في ظل رفض رئيس طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، دخول الوفد الحكومي المرافق لها.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوافل تضمنت سيارات إسعاف، إضافة إلى مساعدات غذائية وطبية، وتم السماح فقط بدخول فرق الهلال الأحمر، بينما عادت القوافل التي وصلت برفقة الوفد الحكومي إلى العاصمة دمشق.

وأكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، أن الشيخ الهجري رفض دخول الوفد الحكومي إلى السويداء، وأوضح أن الهجري وافق فقط على دخول مساعدات الهلال الأحمر، بينما عادت باقي القوافل مع الوفد إلى دمشق.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانتشار قوى الأمن الداخلي بين محافظتي درعا والسويداء، لتأمين دخول المساعدات الإغاثية إلى الأهالي.