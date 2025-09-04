الرد بالمثل.. إيران تخفض العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا وتطرد السفير

شفق نيوز- طهران

خفضت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا كما قامت بطرد سفيرها لدى طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بحسب موقع "روسيا اليوم"، إن "إجراء الحكومة الأسترالية في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مبرر، و لا نرحب بهذا الأمر، لأننا نعتقد أنه لم يكن هناك أي مبرر أو سبب له، وهو يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين".

وأضاف أنه "وفقاً للأعراف وقواعد الدبلوماسية ورداً على الإجراء الأسترالي، خفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستوي التمثيل الدبلوماسي الأسترالي في إيران"، مؤكداً أن "السفير الأسترالي غادر إيران".

يأتي ذلك بعدما أعلنت أستراليا مؤخراً، عن طردها السفير الإيراني وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها لطهران بالوقوف وراء هجومين معاديين للسامية في البلاد.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تطرد فيها أستراليا سفيراً أجنبياً.