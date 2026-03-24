الدوحة تنفي الانخراط في أي محادثات بين طهران وواشنطن

شفق نيوز- الدوحة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، يوم الثلاثاء، أن بلاده لم تضطلع بأي دور مباشر في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مشدداً على أن موقف الدوحة ثابت في الدعوة إلى إنهاء النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأوضح الأنصاري، بحسب بيان للوزارة، أن "قطر تدعم باستمرار أي مساعٍ دبلوماسية من شأنها إنهاء الحروب"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الدوحة ليست منخرطة في المحادثات الجارية حالياً بين طهران وواشنطن، وأن الأولوية تتركز على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن".

وأضاف أن "هناك أطرافاً تسعى إلى الترويج لوجود خلافات غير قائمة بهدف عرقلة جهود التهدئة"، مؤكداً أن "الحوار يظل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، لا سيما مع دول الجوار".

وفي السياق، أعربت قطر عن إدانتها "لأي اعتداء يستهدف منشآت الطاقة في البلاد أو في المنطقة"، مشددة على أن "هذه المنشآت تمثل بنية حيوية لخدمة المدنيين ويجب حمايتها من أي تهديدات".

وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت، مؤخرا، نقلا عن مصادر، بأن "قطر وسلطنة عُمان تجريان محادثات مع إيران لحل النزاع في الشرق الأوسط".

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأ مسؤولون بالتواصل مع إيران هذا الأسبوع بشأن وقف محتمل لإطلاق النار، بعد أن خلصوا إلى أن القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لن تتمكن من إسقاط الحكومة الإيرانية في أي وقت قريب".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن طهران أكدت بأنها "لن تنخرط في أي حوار إلا إذا أوقفت واشنطن وتل أبيب هجماتهما أولاً".

وفي تقرير نشرته "أكسيوس"، يوم السبت الماضي، أفادت بأن مسؤولين أميركيين بدأوا مناقشة تسوية محتملة، زاعمين أن مصر وقطر أبلغتاهم باستعداد الجمهورية الإسلامية للتواصل، ووفقاً لتقارير إعلامية، وافقت إيران على الاجتماعات بشرط تقديم تعويضات وضمانات بعدم استئناف الأعمال العدائية.

وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".