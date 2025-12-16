الدوحة تستضيف شفق نيوز.. مداولات مع المركز القطري للصحافة لتعزيز الخطاب الإعلامي

شفق نيوز- الدوحة

شاركت وكالة شفق نيوز ضمن وفد إعلامي عراقي خاص، في جلسة حوارية استضافها المركز القطري للصحافة في العاصمة الدوحة، خُصصت لبحث آفاق التعاون المهني وتبادل الخبرات الإعلامية، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز وحدة الخطاب الإعلامي العربي والارتقاء بالأداء الصحفي.

وركزت الجلسة الحوارية على فتح قنوات تعاون مؤسسية مع الإعلام العراقي، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الممارسة المهنية، وتكريس معايير الإعلام المسؤول في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها المنطقة.

وشهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر بشأن واقع الإعلام والتحديات المشتركة التي تواجه المؤسسات الصحفية، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل الإعلامي لمواكبة التحولات المتسارعة، وتعزيز ثقة الجمهور بالمحتوى الصحفي، إضافة إلى استعراض الإعلاميين المشاركين تجارب مهنية ناجحة في البلدين.

كما تناولت النقاشات إمكانية تحويل هذا التواصل إلى شراكات عملية مستدامة، عبر التدريب المشترك، وتنظيم الندوات المتخصصة، وتبادل الخبرات والمحتوى الإعلامي بما يسهم في تقديم صورة مهنية متوازنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى دور الإعلام في دعم التقارب بين الشعوب، وضرورة تبنّي خطاب مهني متزن يركز على المشتركات، ويعزز ثقافة الحوار والتفاهم، فضلاً عن مناقشة مستجدات استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب 2025، من الزاوية الإعلامية والتنظيمية.