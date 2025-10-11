الدواجن السورية: نخطط لإنتاج أكثر من 68 مليون بيضة خلال 2025

شفق نيوز - دمشق

أعلنت المؤسسة العامة للدواجن السورية، اليوم السبت، أن قطاع الدواجن في سوريا يتعافى تدريجياً ويتطور بنيوياً، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج أكثر من 68 مليون بيضة خلال 2025.

وقال مدير المؤسسة فاضل حاج هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "قطاع الدواجن يشهد تحسناً ملحوظاً في الأداء والإنتاج، ما يعزز مساهمته في تحسين الدخل القومي للمواطن السوري، خاصة مع التوجه نحو تشجيع زراعة الذرة البلدية وفول الصويا، لكونهما من أهم المكونات العلفية في تربية الدواجن".

وأشار، إلى أن "دخول الشركات الأجنبية والعربية إلى السوق السورية أسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتطوير وسائل الإنتاج والمداجن بما يتناسب مع المؤشرات الإنتاجية العالية التي تتميز بها هذه الشركات عالمياً".

وأوضح حاج هاشم، أن "المنافسة للمنتج السوري أصبحت تمتلك مقومات قوية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز لسوريا الذي يتوسط المنطقة، ومن توفر الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، إضافة إلى الأراضي الزراعية الواسعة المحاذية للبادية السورية، ما يمنح المنتج السوري قدرة تنافسية في الأسواق الإقليمية".

وفي سياق التعاون مع الدول المجاورة، أشار مدير المؤسسة، إلى أنها "تعمل على إيجاد خطوط إنتاج ومعامل لصناعة الخلطات العلفية الخاصة بالدواجن، سواء للفروج أو لبيض المائدة، في إطار شراكات إنتاجية تهدف إلى تحسين نوعية العلف المحلي وخفض تكاليف الإنتاج".

ولفت إلى أنه، ورغم الصعوبات التي واجهها هذا القطاع خلال السنوات الماضية من دمار وفساد إداري، إلا أن المؤسسة العامة للدواجن "تمكّنت من إعادة تشغيل عدد من المنشآت في محافظات حماة، حمص، طرطوس، وريف دمشق، كما يجري العمل على استثمار منشأتي اللاذقية وحلب بالتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة".

وبيّن حاج هاشم، أن "البنية التحتية المتوفرة في القطاع جيدة لكنها قديمة"، ما استدعى الاستثمار في تطويرها ومواكبة أحدث التقنيات العالمية.

وقد تم بالفعل، وفقاً للمتحدث، إدخال "أمهات الفروج إلى منشأة دواجن حسياء، مع خطة لتزويدها قريباً بأمهات الدجاج البياض لتعزيز الطاقة الإنتاجية".

وبيّن أن "عدداً من المستثمرين العرب والأجانب أبدى اهتمامه المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع بعد زيارته لسوريا، حيث تعمل المؤسسة على إزالة العقبات وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لرفع الإنتاج المحلي وفتح آفاق التصدير".

ولفت مدير المؤسسة إلى "أهمية البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير القطاع"، مشيراً إلى إشهار الجمعية السورية للدواجن وإطلاق تطبيق "سراج" الإلكتروني، الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة حول المداجن، أنواع التربية، السعات الإنتاجية، والحالة الفنية لكل منشأة، بما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة لتحسين الإنتاج.

وأكد حاج هاشم، أن "مادة بيض المائدة متوفرة في السوق المحلية بكميات كافية، مع توجه لإطلاق مشاريع القيمة المضافة مثل إنتاج البيض المبستر والبودر، وهي منتجات ذات طلب عالمي متزايد وفرص تصديرية واعدة".

وكشف أن خطة المؤسسة لعام 2025 تتضمن "إنتاج 68.5 مليون بيضة مائدة، أُنتج منها حتى الآن نحو 40 مليون بيضة، إضافة إلى 655 ألف بيضة تفريخ فروج، و14 ألف صوص فروج، و2.5 مليون بيضة تفريخ بياض، و625 ألف صوص بياض، بإجمالي مبيعات بلغت نحو 35 مليار ليرة سورية حتى تاريخه".

وأشار المتحدث، إلى أن القطاع يحظى بدعم وبتعاون متزايد بين المؤسسة العامة للدواجن والقطاعين الخاص والمحلي والأجنبي، بهدف إعادة تأهيل البنية الإنتاجية وتحسين جودة المنتج السوري بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.