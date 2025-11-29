الدنمارك تؤكد دعمها لـ "سوريا الجديدة" وتدعو لرفع العقوبات عنها

شفق نيوز- دمشق

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، يوم السبت، أن الدنمارك باتت شريكاً أساسياً في مسار بناء الدولة الجديدة، فيما أعربت الأخيرة عن دعمها لرفع العقوبات عن دمشق.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن، في قصر تشرين، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتمثيل الدبلوماسي وآليات تسهيل عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق مجلس أعمال (سوري – دنماركي)، لتعزيز التعاون الاقتصادي".

وتطرق الوزير السوري، إلى الأوضاع الداخلية، مؤكداً وجود تدخلات خارجية وراء أحداث الساحل والسويداء، وأن الحكومة قامت بواجبها بشكل قانوني ومهني، مبيناً أن كل المتورطين في الانتهاكات سيحاسَبون أياً كانوا.

وأضاف أن "دمشق تعمل على ترميم النسيج المجتمعي وإعادة الثقة بين السوريين لضمان السلم الأهلي".

وأدان الشيباني، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وآخرها الهجوم على بلدة بيت جن بريف دمشق، معتبراً أنه يهدد السلم والأمن الإقليميين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إن زيارته إلى دمشق تتزامن مع مرحلة مفصلية يعيشها الشعب السوري، مضيفاً أن بلاده تسعى للانتقال من مرحلة الشراكة إلى مرحلة الدعم الكامل لسوريا، وأن المساعدات المقدمة قابلة للزيادة.

وأكد أنه من الأفضل أن تكون هناك علاقات جيدة بين سوريا وإسرائيل بما يخدم استقرار المنطقة، مشدداً على رغبة الدنمارك في تعزيز علاقات متينة مع سوريا ودعمها كوطن جامع لكل أبنائه.

وأشار إلى أن الكثير من اللاجئين السوريين يودون العودة عند توفر الظروف المناسبة، وأن كوبنهاغن شكلت لجنة خاصة لدراسة عدد من الملفات التي ستُناقش مع الحكومة السورية.

وفي ختام حديثه، دعا إلى رفع العقوبات عن سوريا لإتاحة المجال أمام الشركات الدنماركية للاستثمار، معرباً عن أمله في تعيين سفير لبلاده في دمشق قريباً.