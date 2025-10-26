الدفعة الثالثة.. 55 عائلة سورية تغادر مخيم الهول لأسباب إنسانية

شفق نيوز- دمشق

أخرجت إدارة مخيم الهول، اليوم الأحد، 12عائلة سورية تتكون من 55 شخصاً بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى مناطقهم في الداخل السوري.

وتعد هذه الدفعة الثالثة للحالات الإنسانية من المخيم، وغالبية العوائل من مناطق الداخل السوري: حلب، حمص، إدلب، دمشق، درعا، ودير الزور.

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يتم العمل وفق القرار الصادر من الإدارة الذاتية بتاريخ 23 كانون الأول لعام 2025 للعودة الطوعية لكافة المهجرين والنازحين في المخيمات، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للراغبين بالعودة إلى ديارهم الأصلية".

وأشار أحمد إلى أن "الحكومة الانتقالية لا تستجيب لمناشدات ومطالب النازحين في مخيم الهول وكافة المخيمات المتواجدة في جغرافية شمال شرق سوريا، ونتمنى أن يكون هنالك استجابة لهذه المناشدات، بالأخص عبر المفاوضات التي تجري بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية حول الملف الإنساني لعودة كافة مهجري عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض وباقي النازحين".

وفي تموز الفائت أخرجت إدارة مخيم الهول، 36 عائلة سورية (127 شخصاً)، ضمن الدفعة الثانية من العائلات السورية التي تخرج من مخيم الهول، ممن ينحدرون من مناطق حلب وحمص والرقة.

ويضم مخيم الهول، أكثر من 5 الاف عراقيا، ونحو 16 ألف نازحاً سورياً، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف من نساء وأطفال عوائل تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية.