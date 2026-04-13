الدفاع الإيرانية: مستعدون لكافة السيناريوهات

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الاثنين، استعدادها لأي سيناريو، وذلك مع قرب بدء الحصار الأميركي على مضيق هرمز.

وقالت الدفاع في بيان لها: مستعدون لكافة السيناريوهات، وسيتم الرد بشكل قوي وحاسم على أي عدوان.

وأعلن الجيش الأميركي، أنه سيبدأ بفرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم".