الدفاع الإيرانية: قادرون على مواصلة القتال لسنوات طويلة

شفق نيوز/ كشف وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الجمعة، عن تزويد قواتها المسلحة بجميع التجهيزات والمعدات اللازمة لمواصلة القتال لسنوات طويلة.

وقال مصدر في الوزارة، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "القوات المسلحة تمتلك ما يكفي من القدرات القتالية والتسليحية لعدة سنوات".

وأضاف المصدر، أن "وزارة الدفاع تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة لتأمين الجهوزية الكاملة في مواجهة أي تهديد، وأن خطوط الإنتاج والتوريد تعمل بكفاءة عالية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وسبق أن أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الجمعة، أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو "وقف غير مشروط للعدوان الإسرائيلي".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.