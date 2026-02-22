الدفاع الإيرانية تعلن جاهزيتها لأي مواجهة والخارجية تؤكد مواصلة "الدبلوماسية"

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير نصير زاده، يوم السبت، خلال اجتماع حكومي جاهزية القوات المسلحة الإيرانية على مختلف المستويات العملياتية، مشيراً إلى أنها في حالة استعداد كامل لمواجهة أي تطورات محتملة.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، أن وزير الدفاع قدم تقريراً مفصلاً بشأن انتشار ما وصفه بـ"العدو" عسكرياً، لافتاً إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة لتحركاته في المنطقة وخارجها.

وأشارت الرئاسة، إلى أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، استعرض أمام الحكومة مستجدات المفاوضات الجارية، مؤكداً مواصلة المسار الدبلوماسي بما ينسجم مع المصالح الوطنية الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، أن واشنطن وطهران ستعقدان جولة مفاوضات جديدة "غير مباشرة" أوائل شهر آذار القادم، مؤكداً وجود إمكانية للتوصل إلى "اتفاق مؤقت".

هذا وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، بأن الرئيس دونالد ترمب منح فرصة أخيرة للدبلوماسية مع إيران، لكنه قد يغير مساره ويأمر بشن ضربة على طهران في أي وقت.