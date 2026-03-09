الدفاع الإماراتية: مصرع عنصرين بسقوط مروحية عسكرية

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين، مصرع اثنين من منتسبيها إثر سقوط مروحية بسبب عطل فني.

وذكرت الوزارة أن "اثنين من منتسبي قواتنا المسلحة توفيا إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء الواجب".

وكانت الإمارات أعلنت الاثنين، رصد دفاعاتها لـ 15 صاروخاً باليستياً أطلقت من إيران، تم تدمير 12 منها، فيما سقطت ثلاثة منها في البحر.

كما ذكرت السلطات الإماراتية، أنها رصدت 18 طائرة مسيرة، تم اعتراض 17 منها، فيما سقطت واحدة داخل أراضيها.

وأشارت إلى رصدها منذ بدء الهجمات الإيرانية على البلاد 253 صاروخاً باليستياً جرى تدمير 233 منها، بينما سقطت 18 صاروخاً آخر في البحر، وسقط اثنان آخران على أرضها.

وأضافت أنها رصدت أيضاً 1440 طائرة مسيرة إيرانية جرى اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 مسيرة أخرى داخل أراضي البلاد، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وأكدت سلطات أبو ظبي مقتل أربعة أشخاص في هذه الهجمات، و117 حالة إصابة بسيطة من جنسيات مختلفة، مشددة على جاهزيتها للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة.