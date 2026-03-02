الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين SU24 و7 صواريخ باليستية إيرانية

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الاثنين، عن اسقاط طائرات وصواريخ باليستية إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا الجوية والبحرية تصدت لـ 5 طائرات مسيرة، ودفاعاتنا الجوية تصدت بنجاح لـ 7 صواريخ باليستية".

وتابعت أن "قواتنا الجوية نجحت في إسقاط طائرتين SU24 قادمتين من إيران".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.