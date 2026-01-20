الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في جميع قطعات العمليات لأربعة أيام

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار في جميع قطعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، كخطوة لإنجاح جهود التهدئة مع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعلن عن إيقاف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش العربي السوري كافة وذلك اعتباراً من الساعة 20:00 من مساء اليوم الثلاثاء".

وأضافت أن "سريان هذا القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه التزاماً بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع قسد، وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين دمشق وقوات "قسد"، بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية ورد لوكالة شفق نيوز، جرى الاتفاق على منح قوات سوريا الديمقراطية مهلة أربعة أيام للتشاور، بهدف إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

ووفق البيان، ففي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، فلن تدخل القوات السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل المتعلقة بعملية الدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي.

وأكدت الرئاسة السورية، أن التفاهم ينص على عدم دخول القوات العسكرية السورية إلى القرى الكوردية، وعدم تواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يأتي ذلك عقب اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية منذ أيام عدة، وعمليات عسكرية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في شمال شرق سوريا، قبل أن يتم الإعلان مساء اليوم عن التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.