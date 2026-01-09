الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في ثلاثة أحياء بمدينة حلب

شفق نيوز - دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في ثلاثة أحياء بمدينة حلب بشمال البلاد، فجر اليوم الجمعة، في خطوة يمكن أن تؤدي لإنهاء أحدث جولة من القتال بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

واستمر التبادل العنيف لإطلاق النار حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، وحاول رجال الإنقاذ جاهدين إخماد الحرائق التي اندلعت جراء القصف، قبل أن تعلن وزارة الدفاع منح قوات "قسد" مهلة ست ساعات لمغادرة المناطق التي شهدت قتالا.

وأشارت الدفاع السورية، في بيان لها بشأن التصعيد العسكري في مدينة حلب، إلى "إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، وذلك اعتبارا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل".

وطالب البيان "المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمغادرة المنطقة بدءا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، وتنتهي المهلة في تمام الساعة الـ 09:00 صباحا من يوم الجمعة".

ووفقا للبيان، فإنه "يسمح للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، ويتعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد".

ونوهت الوزارة، الى أن "هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء، تمهيدا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرا من العودة إليها، لاستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".

وشددت الدفاع السورية على ضرورة "الالتزام الدقيق بالمهلة المحددة، ضمانا لسلامة الجميع ومنعا لأي احتكاك ميداني".

كما تابعت أن قوى الأمن الداخلي "تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق سوريا".