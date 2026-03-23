الجيش السوري يعلن التأهب بعد قصف من الأراضي العراقية: جاهزون للتصدي

شفق نيوز- دمشق

أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الاثنين، حالة تأهب كاملة للدفاع عن أراضي البلاد والتصدي لأي اعتداء، وذلك بعد تعرض قاعدة خراب الجير العسكرية في ريف الحسكة لقصف صاروخي انطلق من الأراضي العراقية.

وذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة تعرضت لقصف صاروخي"، مبينة أن "القصف نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20 كم داخل الأراضي العراقية".

وأكدت الهيئة، أنه "تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة، حيث أكد لنا أن الجيش العراقي بدأ بعملية تمشيط وبحث عن الفاعلين"، مشيرة إلى أن "الجيش العربي السوري بحالة تأهب كاملة وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء".

من جهته، أدان معاون وزير الدفاع السوري، سمير أوسو، الهجوم محملاً في منشور له على منصة "إكس" الجانب العراقي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحادث، معتبراً أن "عدم السيطرة على الأراضي العراقية يتيح استخدامها لشن هجمات تهدد امن المنطقة".

وأكد أوسو أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات المسلحة، داعياً السلطات العراقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وكانت مصادر أمنية ومحلية، أفادت لوكالة شفق نيوز، مساء الاثنين، بتعرض قاعدة خراب الجير في ريف القامشلي ضمن محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، إلى هجوم بسبعة صواريخ تم إطلاقها من الأراضي العراقية.

وتعد قاعدة خراب الجير من أكبر القواعد التي كانت تستخدمها القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، وكانت تضم مهبطاً للطائرات العسكرية وتشغل مساحة أرض واسعة قبل انسحاب القوات الأميركية منها في وقت سابق مطلع الشهر الجاري، في إطار إعادة انتشار لقواتها.