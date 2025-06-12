الدفاع التركية: استسلام 6 عماليين فارين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، "استسلام" ستة من عناصر حزب العمال الكوردستاني من إقليم كوردستان العراق لقواتها، فيما أشارت إلى أنها تتابع التطورات الميدانية بخصوص قرار حل الحزب نفسه.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي أق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح تورك، أن "ستة من عناصر حزب العمال الفارين من شمال العراق، سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية خلال آخر أسبوع".

وأضاف أن "القوات التركية دمرت العديد من الملاجئ ومستودعات الأسلحة العائدة لحزب العمال في شمال العراق".

وقال إنه "لن يتم التغاضي بأيّ حال من الأحوال عن إساءة استغلال عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع الإدارة السورية الجديدة".

وتابع: "هدفنا الأساسي هو حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا، وزيادة قدرتها الأمنية، وضمان التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب".

وفي 12 أيار الماضي، أعلن حزب العمال الكوردستاني قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا، عبد الله أوجلان.

وكان أوجلان دعا نهاية شباط الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لحزب العمال الكوردستاني وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.