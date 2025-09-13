الدفاعات السعودية تعترض "جسماً مجهولاً" في سماء المدينة المنورة (فيديو)

شفق نيوز- المدينة المنورة

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، فيديو يظهر اعتراض الدفاعات السعودية لجسم مجهول في سماء المدينة المنورة، قد يكون صاروخاً أُطلق من اليمن.

ويُظهر التسجيل انفجاراً ليلياً في السماء مع ومضات ساطعة، وهو ما يتوافق مع عمل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الأجسام الطائرة المعادية.

سقوط الصاروخ في #المدينة_المنورة حقيقة يعلمها العالم أجمع، إلا أن الحكومة اختارت الصمت . هذا التعتيم لا يخدم أمن الوطن بل يكرّس الارتهان لحماية الكيان الصهيوني على حساب حماية المقدسات وأمن الشعب. pic.twitter.com/LJ3QEh7H06 — مهند الصبياني (@binararr) September 11, 2025

🚨⚡️ غـير عـادي:مزاعم بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخ حوثي كان متجهاً نحو إسرائيل، في سماء المدينة المنورة. pic.twitter.com/A9rvRzjvYf — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) September 13, 2025

ويأتي تداول الفيديو في أعقاب تصعيد عسكري بالمنطقة، إذ تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي من اليمن، أدى إلى دوي صافرات الإنذار في مناطق الوسط وتل أبيب.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن يوم الجمعة عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)"، دون تقديم تفاصيل عن نوعية الهجوم أو نتائجه.

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضه.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من السلطات السعودية حول الحادث أو طبيعة الجسم المعترض حتى الآن.