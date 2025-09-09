الدبلوماسية العراقية تدين القصف الإسرائيلي على قطر

شفق نيوز- الدوحة

استنكر السفير العراقي لدى قطر محمد جعفر الصدر، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفاً الاعتداء بأنه "آثم ومجرم".

وقال الصدر في تدوينة على موقع اكس: "ندين بشدة هذا الاعتداء ونسأل الله لهذا البلد الطيب صاحب المواقف المبدئية المشرفة، دوام الأمن والأمان".

و أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء توجيه ضربات جوية دقيقة على مقر قيادة حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل قياديين في الحركة.