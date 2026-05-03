الداخلية الأردنية تلاحق نشاطاً لتنظيم الإخوان "المحظور"

شفق نيوز- العقبة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الأحد، توقيف عدد من المشاركين في نشاط وصفته بأنه "تنظيمي غير قانوني" أُقيم في مدينة العقبة، وقالت إنه نُظم من قبل تنظيم الإخوان المحظور في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في التنظيم، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتعقبهم وإنفاذ القانون بحقهم.

وأكدت أن التنظيم محظور، ولا يجوز تحت أي ظرف إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقه.

وشددت الوزارة على أن كل من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته، محذرة من أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه.

وأضافت أن العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تمارس نشاطها بشكل قانوني ومرخص.

يذكر أن السلطات الأردنية قد أعلنت في نيسان 2025 حظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين ومصادرة مقاره وممتلكاته، مؤكدة عدم قانونية أي نشاط يُمارس باسمه.

وجاء القرار بعد إجراءات قضائية وإدارية مرتبطة بوضع التنظيم القانوني، فيما شددت الحكومة آنذاك على أن العمل السياسي يبقى متاحاً عبر الأحزاب المرخصة وفق القوانين النافذة.