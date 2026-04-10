الداخلية اللبنانية تحذر من "فتنة داخلية": تخدم إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، يوم الجمعة، من أي "فتنة داخلية"، فيما أكد أنها قد تخدم إسرائيل.

وقال الحجار، إن مطلب الدولة واضح وهو وقف إطلاق النار، وأن الضمانات تكمن في التفاف الجميع حول الدولة، مشيرا إلى أن كل لبنان يجب أن يكون آمنا، وأن القرارات الحكومية تصب في هذا الإطار.

وأعرب عن أمله، في أن يتمكن لبنان من الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل وتحرير أراضيه.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، فجر الأربعاء الماضي، فيما أثار الاتفاق خلافا حول شمول لبنان، حيث أصرت إيران وباكستان على شموله بينما أكدت إسرائيل وأميركا العكس.

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فتح مفاوضات مباشرة مع لبنان، بعد اتصال مع ترمب طلب فيه تخفيف الهجمات على لبنان. ومن المقرر عقد المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل.