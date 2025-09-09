الداخلية القطرية: مقتل أحد أفراد الأمن في الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أحد منتسبي قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات في حركة "حماس" بالعاصمة الدوحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري (استشهد) أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".

وأكد البيان أن "الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتوائه بكفاءة عالية".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائما في مقدمة الأولويات".

وتبنى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، عملية القصف التي نفذت ضد قادة حماس.

في المقابل قال مصدران في حركة "حماس" لوكالة رويترز، إن الوفد المفاوض التابع للحركة في العاصمة القطرية الدوحة نجا من الهجوم.

كما أفاد مصدر قيادي في "حماس" لقناة الجزيرة، بأن الغارة استهدفت الوفد أثناء اجتماع لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأمريكي ترامب، مؤكداً أن القياديين الرئيسيين بقيادة خليل الحية نجوا من العملية.

في حين قالت "شبكة قدس" الإخبارية نقلاً عن مصادر، إن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه قتلا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الحركة في الدوحة.