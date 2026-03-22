الداخلية القطرية تعلن وفاة 6 اشخاص إثر حادث سقوط المروحية

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، يوم الأحد، وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط مروحية في المياه الإقليمية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "نتائج عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط المروحية في المياه الإقليمية أسفرت عن العثور على العثور على 6 من أصل 7 كانوا على متن المروحية".

وأضافت: "تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم، فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير".

وكانت الدوحة، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في "إكس": "تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة".