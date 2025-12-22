الداخلية السورية لشفق نيوز: صواريخ البوكمال كانت في طريقها إلى العراق ولبنان

شفق نيوز- دمشق

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الاثنين، أن الصواريخ التي تم ضبطها في مدينة البوكمال داخل أحد المنازل كانت معدة للتهريب إلى العراق ولبنان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة وردت حول وجود أسلحة مخزنة داخل أحد المنازل في مدينة البوكمال وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو المكان وضبطت صواريخ مضادة للطيران من طراز (سام-7)، كانت مخبأة تمهيداً لتهريبها خارج البلاد باتجاه العراق ولبنان".

وأضاف أن "العملية تمت دون تسجيل أي اشتباكات مسلحة، وجرى فتح تحقيق لملاحقة جميع المتورطين في القضية تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء".

وأكد أن "الوزارة مستمرة في جهودها للتصدي لأعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط مجموعة من الصواريخ المضادة للطائرات من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مديرية الأمن في البوكمال تلقت معلومات دقيقة تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطائرات داخل أحد المنازل، تمهيداً لتهريبها إلى خارج الأراضي السورية".