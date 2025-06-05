الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، أن مديرية الأمن في مدينة القصير بريف حمص، أحبطت عملية تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن وزارة الداخلية السورية أوضحت عبر قناتها على "تيليغرام"، أن الشحنة تضم صواريخ موجهة مضادة للدروع (م.د)، وذخائر من عيار 30 مم.

وبينت الوزارة أنه تمت مصادرة الأسلحة، وأُلقي القبض على سائق الشاحنة، وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبين الحين والآخر، تعلن كل من سوريا ولبنان عن ضبط أسلحة مهربة أو معدة للتهريب بين البلدين.