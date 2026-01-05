الداخلية السورية تنفي تعرض الشرع لإستهداف

شفق نيوز- دمشق

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، يوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن استهدف الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال البابا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الشائعات أُرفقت ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية بهدف تضليل الرأي العام، مؤكداً أن الوزارة تنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع".

ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة"، مشدداً على "ضرورة الاعتماد الحصري على المصادر الرسمية الموثوقة في متابعة الأخبار والمستجدات".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تداولت منذ يوم أمس، خبرا مفاده تعرض الرئيس السوري احمد الشرع، لإصابة جراء استهداف طاله.