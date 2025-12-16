الداخلية السورية تفكك خلية لـ"داعش" متورطة بهجمات في إدلب وحلب (صور)

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" متورطة بهجمات إرهابية في مدينتي إدلب وحلب، خلال عملية أمنية مشتركة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت من تفكيك الخلية وألقت القبض على جميع أفرادها وعددهم ثمانية، كما تم قتل العنصر التاسع الذي كان متزعم الخلية.

وأوضحت أن العملية جاءت على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان، حيث باشرت الوحدات المختصة تحقيقات موسّعة، وجمعت معطيات ميدانية دقيقة قادت إلى تحديد السيارة المستخدمة في الاعتداء، ومن ثم الوصول إلى هوية عناصر الخلية.

وبينت الوزارة أن القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة عناصر خلال المرحلة الأولى من العملية، فيما جرى قتل عنصر رابع أثناء اشتباك مباشر، قبل أن تكشف اعترافات الموقوفين عن تورط أربعة عناصر إضافيين، جرى توقيفهم في عملية لاحقة.

وأكدت التحقيقات الأولية ضلوع الخلية في تنفيذ ثلاث هجمات إرهابية، شملت استهداف دورية لأمن الطرق في معرّة النعمان، والاعتداء على عناصر من وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى هجوم مسلح استهدف عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، ضبطت القوات الأمنية أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع "ميم – دال"، إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز "M4" كانت معدّة لاستخدامها في تنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في ملاحقة الخلايا الإرهابية ومحاسبة المتورطين في أي أعمال تمس أمن المواطنين، مؤكدة إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويأتي تفكيك هذه الخلية بعد أيام من الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في ريف إدلب الجنوبي يوم أمس الأول الأحد، وأسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء أدائهم مهمة ميدانية على الطريق الدولي.