الداخلية السورية تعيّن قائداً جديداً للأمن الداخلي في الحسكة

شفق نيوز - دمشق

عيّنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، قائداً جديداً للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، في أول إجراء إداري بعد الإعلان عن الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر أمني تعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في الحسكة.

وشغل العلي سابقاً مدير إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، وفقاً لسانا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كشفت في وقت سابق يوم الجمعة، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع الحكومة السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد" ورد وكالة شفق نيوز، فإن "الاتفاق تم على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

وأوضح أن الاتفاق يشمل "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب".

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، والاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

ووفقاً للبيان، فإن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 15 يوماً.

وبحسب بيان للوزارة نقلته وكالة "سانا"، فإن "تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعماً للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

ويأتي تمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد تبادل اتهامات بين الطرفين بجلب تعزيزات عسكرية تمهيداً للتصعيد، وذلك بعد انتهاء موعد الهدنة بينهما مساء اليوم، قبل أن يتم تمديدها لموعد لاحق.