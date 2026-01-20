الداخلية السورية تعلن هروب 120 داعشياً من سجن الشدادي

شفق نيوز - دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، صباح اليوم الثلاثاء، هروب نحو 120 عنصراً من تنظيم داعش من سجن الشدادي.

والنزلاء الفارون من عناصر التنظيم المتشدد كانوا محتجزين داخل السجن الذي كان يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل دخول وحدات من الجيش السوري، واخرى من قوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن أحد المصادر.

وقالت الداخلية السورية في بيان اليوم، إن الوحدات المختصة باشرت فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان، أن هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 81 عنصراً من الفارّين، فيما تتواصل الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقيّة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.