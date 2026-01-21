الداخلية السورية تعلن مخيم الهول والسجون الأمنية مناطق محظورة بالكامل

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، أن مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم نشر قوات أمنية فيها أصبحت مناطق محظورة بالكامل، ويُمنع الاقتراب منها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وذكرت الوزارة في بيانٍ رسمي: "يُحظر تماما الاقتراب من مخيم الهول والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها مؤخرا، وذلك تحت طائلة المحاسبة القانونية".

وأضافت أن "الجهات المختصة تعمل حاليا على تأمين هذه المواقع، والبحث عن السجناء الفارين المنتمين إلى تنظيم داعش، فضلا عن جمع البيانات اللازمة لضبط الوضع الأمني في مخيم الهول والمراكز الأخرى ذات الصلة".

وأكد البيان على "المنع التام من الاقتراب من هذه المنشآت لأي سبب كان، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا التحذير".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن باشرت قوات الأمن السورية، أمس الثلاثاء، بفرض السيطرة على مخيم الهول شرقي الحسكة، عقب تأمين الجيش السوري للمنطقة.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس الثلاثاء، انسحابها من مخيم الهول وإعادة التموضع حول مدن شمال سوريا، مبررة القرار بالموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، إضافة إلى تصاعد المخاطر الأمنية.

في المقابل، اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، "قسد" بترك حراسة المخيم وإطلاق محتجزيه، مؤكدة عزمها دخول المنطقة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لتأمينها.

يذكر أن مخيم الهول، الواقع في شمال شرق سوريا، يُستخدم منذ سنوات كمركز احتجاز لعائلات يُشتبه في انتمائها أو ارتباطها بتنظيم داعش.